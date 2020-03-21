МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Власти Калифорнии и компания Pacific Gas and Electric, неисправность оборудования которой стала одной из причин разрушительного природного пожара в американском штате в 2018 году, достигли соглашения по выходу корпорации из банкротства, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на заявление губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Сообщается, что руководство PG&E согласилось выставить компанию на продажу, если она не сумеет выйти из банкротства к 30 июня – сроку, установленному властями Калифорнии.

Кроме того, в PG&E также намерены использовать средства акционеров для сокращения задолженности и подчиниться более строгому надзору, который, как пишет газета, может привести к национализации компании.

"Благодаря этим новым инструментам у штата появятся правовые полномочия, чтобы и в дальнейшем требовать полной трансформации, даже после того, как компания выйдет из банкротства", — сообщает издание.

В ноябре 2018 года в результате сильных лесных пожаров в Калифорнии погибли 86 человек, разрушены около 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и более четырех тысяч других строений. По словам очевидцев, быстрому распространению огня способствовал как сильный ветер, так и большое количество высохших деревьев и кустарников, которые местные власти запрещают убирать ради сохранения естественных природных условий.

По итогам расследования выяснилось, что пожары по крайней мере частично вызваны упущениями Pacific Gas and Electric. Компания признала, что в пожарах виновато ее оборудование, которое вызывало искрение, приводившее к возгоранию. Предприятие должно было выплатить 11 миллиардов долларов страховым компаниям, а также оно договорилось выплатить 1 миллиард долларов по иску местных властей. В январе Pacific Gas and Electric подала заявку о защите от банкротства из-за финансовых проблем. В компании заявили, что общая компенсация за пожары 2018 и 2017 года превышает 30 миллиардов долларов.