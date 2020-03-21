ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 мар — ПРАЙМ. Самолет, вылетевший в субботу из Ханты-Мансийска в Урай (ХМАО), вынужденно вернулся обратно из-за сработавшего датчика шасси, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр".

"На рейсе Ханты-Мансийск — Урай после взлета сработал датчик шасси. В целях безопасности экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета и совершил благополучную посадку. По правилам, авиакомпания меняет воздушное судно. Рейс вылетит согласно регламенту работы аэропорта Урай — во вторник, 24 марта", — сказал представитель пресс-службы.

По словам собеседника агентства, авиакомпания обеспечит пассажирам размещение в гостинице, питание или возврат полной стоимости билета.

По данным источника РИА Новости в местных экстренных службах, на борту самолета ATR-72 находились 25 пассажиров и четыре члена экипажа, никто не пострадал.