НУР-СУЛТАН, 21 мар — ПРАЙМ. Премьер Казахстана Аскар Мамин предложил главе правительства РФ Михаилу Мишустину создать особый режим для казахстанцев и россиян, возвращающихся на родину транзитом через территорию двух стран, сообщила в субботу пресс-служба правительства республики.

Отмечается, что Мамин провел телефонные разговоры с председателем правительства РФ, премьер-министрами Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Главы правительств обсудили взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса и защите населения от COVID-19, в том числе вопросы возвращения граждан на родину.

"В связи с действующими ограничениями в Казахстане и России по въезду/выезду иностранных граждан премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в беседе с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным предложил создать особый взаимный режим для казахстанцев и россиян, возвращающихся на родину транзитом через территорию Казахстана и РФ", — говорится в сообщении.

В Казахстане подтверждены 53 случая коронавируса, из них в Алма-Ате — 22, в Нур-Султане — 28, в Караганде — 2, в Алма-Атинской области — 1. С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения. В Нур-Султане и Алма-Ате с 19 марта введен карантин.