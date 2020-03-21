МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Оставленные в Черногории пассажиры авиакомпании "Победа" сами отказались от перевозки, сообщили в пресс-службе компании.

Портал "Фонтанка.ру" в субботу сообщил, что "Победа" вывезла из Черногории не всех своих пассажиров. Там отмечается, что ряд клиентов вернули свои невозвратные билеты в Москву на отмененные из-за ограничений по коронавирусу перелеты, а потом их не пустили на специально организованные для эвакуации россиян рейсы.

"Лоукостер "Победа" категорически заявляет: информация, размещенная в субботу на портале "Фонтанка.ру" о якобы брошенных в Черногории клиентах, не соответствует действительности. Авиакомпания оформила возврат денежных средств по просьбе нескольких человек, отказавшихся от перелета вывозными рейсами. На последнем вывозном рейсе "Победы" из Черногории оставались свободными порядка десяти мест, которые были бы без промедления предоставлены желающим улететь в Москву", — сказали в пресс-службе.

"Недобросовестный подход некоторых СМИ к качеству информации в погоне за громкими заголовками не только наносит серьезный урон репутации компании, но и огорчает всю нашу команду, которая на этой неделе приложила колоссальные усилия для вывоза наших клиентов в Россию…. И нам вместе удалось победить: мы вернули домой наших клиентов, переоформив билеты на вывозные рейсы. Но что делать, если кто-то решил продолжить отдых в Черногории, отказался от предложенного перелёта и оформил возврат? Вывозные рейсы — это не услуга компании, это эвакуация в режиме чрезвычайной ситуации. Все, кто хотел улететь, улетели", — процитировали в пресс-службе гендиректора компании Андрея Калмыкова.

В пресс-службе отметили, что за два дня, 19 и 20 марта, в Москву были доставлены все россияне с билетами на рейсы "Победы" из Черногории, внезапно закрывшей в ночь на 17 марта свое воздушное пространство в том числе и для вывоза граждан РФ. Часть клиентов "Победы" была передана на вывозные рейсы "Аэрофлота". "Победа" информировала клиентов в Черногории по всем возможным каналам связи. Компания организовала дополнительные трансферы из Тивата в аэропорт Подгорицы и продлевала регистрацию для опаздывающих клиентов, отметили в пресс-службе.

Власти Черногории во вторник сообщили о первых двух случаях коронавируса. Еще раньше страна приостановила авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение, закрыла границы для въезда иностранцев. По данным российского посольства, на тот момент в стране застряли около 1,8 тысячи россиян. Вопрос с их вывозом решался на уровне МИДа РФ, Минтранса и Росавиации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поясняла, что Черногория увязывает выдачу разрешения на вывоз россиян с вывозом граждан Черногории из России.