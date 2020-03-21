МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства об урегулировании убытков между туроператорами и авиаперевозчиками, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Ранее, в четверг, премьер-министр Михаил Мишустин говорил о том, что Минфин и Минэкономразвития подготовят порядок компенсации убытков туроператоров по невозвратным авиабилетам.

"В пятницу вечером, вчера, мы внесли постановление по урегулированию убытков между туроператорами и авиаперевозчиками. Мы вместе с туроператорами, вместе с авиакомпаниями его вырабатывали. Понятна оценка средств, которые уже необходимы для этого", — сказал Решетников на совещании у премьер-министра в субботу.

Он напомнил, что также уже принято решение об отмене взносов в резервный фонд Ассоциации "Турпомощь".