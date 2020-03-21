МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Росавиация, Ростуризм и МИД РФ приняли решение по вывозу россиян из Марокко, сейчас прорабатывается детальная схема, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что Росавиация и авиакомпании РФ выработали механизм перевозки россиян из стран, проблемных с точки зрения распространения нового коронавируса. Однако в связи с отсутствием прямого воздушного сообщения с Марокко вопрос вывоза российских граждан требует дополнительной проработки, уточняли в Росавиации.

"Ведомствами (Росавиация, Ростуризм и МИД) принято решение по вывозу российских граждан из Марокко", — сообщила Захарова.

"Сейчас прорабатывается детальная схема вывоза, учитывая, что люди находятся в разных районах страны ", — добавила она.

Власти Марокко с 18.00 пятницы (20.00 мск) ввели режим чрезвычайного положения на фоне пандемии коронавируса, предусматривающий в том числе ограничения на передвижение жителей внутри страны. 15 марта королевство полностью приостановило авиасообщение со всеми странами мира до дальнейшего уведомления из опасений распространения коронавируса.