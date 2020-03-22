ТОКИО, 22 мар – ПРАЙМ. Японский автоконцерн Nissan временно увольняет 3 тысячи своих сотрудников на заводе в Испании из-за распространения нового типа коронавирусной инфекции, сообщило агентство Киодо.

Завод в Барселоне прекратил работу 13 марта. Ограничение на передвижения, вызванные расширением заражения, автоконцерн назвал "непреодолимым". Также пока на неопределенное время прекращена работа завода концерна в Англии.

Число заболевших новым типом коронавирусной инфекции в Испании достигло почти 25 тысяч человек. Погибли 1326 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 266 тысяч человек, свыше 11 тысяч скончались. В России, по последним данным, 306 заболевших.