МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой перенести сроки обязательной маркировки товаров из-за ситуации с коронавирусом. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно ​распоряжению правительства РФ, в 2020 году наступает срок обязательной регистрации в ​системе маркировки для большинства товарных категорий​, к концу 2020 года будет запрещена продажа немаркированных товаров, так, с 1 июля наступает срок обязательной маркировки для категории "обувь". Также с 1 июля планируется запуск ​национальной системы прослеживаемости товаров​, которая должна обеспечить прослеживаемость импортных товаров на внутреннем рынке государств-членов ЕАЭС, говорится в письме.

"Вместе с тем, в связи с ухудшающейся экономической и эпидемиологической обстановкой, переводом сотрудников на удаленную работу, а также ажиотажным спросом на многие категории товаров (лекарственные препараты и прочие), ​у российского бизнеса серьезно ограничены ресурсы для внедрения новых информационных систем​", — отмечается в письме.

Там указывается, что у компаний рынка накопилось значительное число вопросов к ​стабильности и устойчивости работы систем маркировки​, отсутствию сценариев по маркировке для ​дистанционной торговли и интернет-компаний.

"В связи с изложенным РАЭК просит Вас рассмотреть возможность: переноса сроков введения обязательной маркировки продукции и остатков по всем группам товаров, где такая маркировка еще не запущена; переноса сроков введения национальной системы прослеживаемости; продления сроков продажи немаркированной продукции на 9 месяцев", — говорится в письме ассоциации.

В РАЭК, объединяющей игроков сферы интернет, IT и многоканальной торговли в РФ, подтвердили РИА Новости отправку письма. "Сегодня у российского бизнеса серьезно ограничены ресурсы для внедрения новых информационных систем из-за повышенного спроса на онлайн-услуги и товары", — сказал РИА Новости глава ассоциации Плуготаренко.