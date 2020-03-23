НБА может потерять около $1 млрд, если текущий сезон не будет доигран из-за коронавируса
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) может получить убытки в размере $1 миллиарда в случае отмены текущего сезона из-за пандемии коронавируса в мире. Об этом пишет издание The Washington Post.
Напомним, что НБА 11 марта приостановила сезон после того, как у центрового игрока "Юты" Руди Гобера выявили коронавирус.
Помимо убытков от непроданных билетов, а также от продажи атрибутики и сопутствующих товаров, на лигу лягут значительные потери из-за срыва рекламных и телевизионных контрактов.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По всему миру зафиксировано уже почти 294 тысяч случаев заражения в 186 странах, около 13 тысяч скончались.
https://1prime.ru/business/20200323/831124129.html