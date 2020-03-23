МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) может получить убытки в размере $1 миллиарда в случае отмены текущего сезона из-за пандемии коронавируса в мире. Об этом пишет издание The Washington Post. Абэ не исключил переноса ОИ-2020, если их проведение в "полном формате" невозможно

Напомним, что НБА 11 марта приостановила сезон после того, как у центрового игрока "Юты" Руди Гобера выявили коронавирус.

Помимо убытков от непроданных билетов, а также от продажи атрибутики и сопутствующих товаров, на лигу лягут значительные потери из-за срыва рекламных и телевизионных контрактов.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По всему миру зафиксировано уже почти 294 тысяч случаев заражения в 186 странах, около 13 тысяч скончались.