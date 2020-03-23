МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. В России 81% пользователей онлайн-кинотеатров используют их бесплатный функционал, избегая абонентской платы, показало исследование информационно-аналитического агентства TelecomDaily, имеющееся в распоряжении РИА Новости.



В рамках исследования был проведен онлайн-опрос зрителей онлайн-кинотеатров. За две недели в нем приняли участие более 720 человек из разных регионов России.



Как отмечается в исследовании, онлайн-кинотеатры стали одним из самых распространенных каналов просмотра контента благодаря максимальной доступности услуг (часть контента в свободном доступе, а базовые подписки для новых пользователей, как правило, бесплатны в рамках акций).



Большинство пользователи онлайн-кинотеатров не готовы оформлять платную подписку. "Подавляющее большинство (81%) подписывается на сервис без абонентской платы, из них 19% иногда оплачивает просмотр отдельных единиц контента. Соответственно, еще 19% респондентов оформляет платную подписку", — говорится в исследовании.



При этом услуги онлайн-кинотеатров оценивают как дорогие 52% респондентов. Среди тех, кто платит за контент, таковых 54%. Доступной цену считают 28% всех опрошенных, и только 41% из тех, кто прибегает к платным сервисам. "Это говорит о том, что для потребителей, готовых платить, контент все-таки остается не совсем доступным. Возможно, они не могут позволить себе тот объем услуг, который считают достаточным", — отмечают авторы исследования. Как отмечает TelecomDaily, 56% опрошенных тратят на услуги онлайн-кинотеатров от 100 до 399 рублей в месяц, 9% — от 400 до 599 рублей, 11% ежемесячно выходят за пределы 600 рублей.



Среди зрителей онлайн-кинотеатров велика доля и тех, кто пользуется нелегальными ресурсами, указывают аналитики. Так, 48% опрошенных отметили, что новинки они смотрят на неофициальных площадках. В то же время 36% заявили, что не пользуются услугами таких сервисов. Практически половина (49%) отказывается платить за новинки или эксклюзивный контент отдельно (сверх общей подписки). Но 22% готовы доплатить не более 250 рублей, еще 23% согласны потратиться на "действительно новый" контент.



По результатам опроса в рейтинг наиболее популярных кинотеатров вошли 12 сервисов, из которых только два зарубежных (Netflix — восьмое место, iTunes от Apple — десятое). Большинство (55%) респондентов пользуются ivi (первое место), 40% — у "Кинопоиска" (второе место) и 29% — у Megogo (третье место). Фактически Megogo делит эту позицию с Okko, который смотрят 28% респондентов.