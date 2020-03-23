МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск АО "Данон Россия", российского подразделения французского молочного гиганта Danone, к ООО "Мэйл.ру" и ООО "В Контакте", следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в арбитражный суд Москвы 20 марта, его основания пока не сообщаются. К производству иск пока не принят.

Он распределен для рассмотрения судье Анне Мищенко, которая специализируется на спорах, связанных с интеллектуальной собственностью и защитой деловой репутации.

Французская компания Danone основана в 1919 году. Компания присутствует более чем в 140 странах мира, в России — с 1992 года. В ГК Danone в России производится продукция под брендами Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тёма" и другие.

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