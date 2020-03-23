МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль ГК ПИК по МСФО в 2019 году выросла на 68% — до 45 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

"Чистая прибыль увеличилась на 67,7% и составила 45,1 миллиарда рублей по сравнению с 26,9 миллиарда рублей в 2018 году", — говорится в сообщении.

Общая выручка увеличилась на 14,2% и составила 280,6 миллиарда рублей. Из общей выручки 83% пришлось на выручку от продажи недвижимости, а 17% — на выручку от других направлений бизнеса.

Валовая рентабельность (маржа) увеличилась до 27% по сравнению с 22,1% в 2018 году, валовая рентабельность от продажи недвижимости увеличилась до 28,1% по сравнению с 21,4% в 2018 году, валовая рентабельность от продажи объектов недвижимости, учтенных по исторической стоимости, составила 33%, добавляется в релизе.

EBITDA увеличилась на 59,9% и составила 67 миллиардов рублей. Рентабельность по EBITDA выросла до 23,9% по сравнению с 17,1% в 2018 году.

"Чистый корпоративный долг по состоянию на 31 декабря 2019 года снизился до минус 1,9 миллиарда рублей (на 31 декабря 2018 года — положительный чистый долг в размере 2,5 миллиарда рублей)", — добавляется в пресс-релизе.

ПИК – крупнейший российский девелопер жилья. Сергею Гордееву принадлежит 59% акций компании, банку ВТБ – 23%, еще 18% акций – в свободном обращении.