МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Спад потребительского спроса в России на фоне распространения коронавируса может начаться в апреле, при этом падение будет менее глубоким, чем в кризисном 2015 году, прогнозируют аналитики Райффайзенбанка.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались. В России, по последним данным, 438 заболевших.

Эксперты банка полагают, что в случае закрытия торговых центров из-за коронавируса сильнее всего пострадает сфера услуг, а также гостинично-ресторанный бизнес, меньше всего – продуктовый ритейл. В ритейле уже начались сокращения персонала, что в итоге выльется в просадку доходов населения, уверены они. При этом масштаб проблем будет зависеть от предпринятых карантинных мер и от их длительности, оценивают в Райффайзенбанке.

"Пока мы ожидаем, что спад потребительского спроса, который, вероятно, начнется с апреля, будет менее глубоким, чем в 2015 году", — прогнозируют аналитики кредитной организации.

Тогда ритейл падал на 5-10% в годовом выражении, что было во многом вызвано существенным ускорением инфляции: с 9% в 2014 году она подскочила до 15% в 2015 году, вспоминают они. И это, с одной стороны, произошло из-за почти двукратного падения курса рубля за несколько месяцев, а с другой, из-за того, что эффект переноса курса рубля был выше, чем сейчас.

"При этом после 2015 года было несколько эпизодов существенного ослабления рубля, но инфляция практически не отреагировала на них. Мы полагаем, что реакция инфляции в марте будет на уровне плюс 1 процентный пункт к месячной оценке, учитывая произошедшее ослабление рубля в марте 2020 года", — также ожидают в Райффайзенбанке.