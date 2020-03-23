МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Мать и дитя", одной из крупнейших компаний на российском рынке частных медицинских услуг, по МСФО в 2019 году сократилась на 2% по сравнению с предыдущим годом и составила 2,787 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"Чистая прибыль незначительно уменьшилась на 2% год к году, до 2 787 миллиона рублей", — сказано в сообщении. Снижение произошло в связи с вводом в строй нового госпиталя в Тюмени и других проектов, пояснил гендиректор ГК "Мать и дитя" Марк Курцер. Капитальные затраты по итогам года составили 3,992 миллиарда рублей.

Выручка при этом увеличилась на 8% в годовом выражении, до 16,16 миллиарда рублей. "Основными факторами роста стали дальнейшее увеличение загрузки московских клиник и региональных госпиталей в Новосибирске, Самаре, а также открытие клинического госпиталя в Тюмени",- поясняет компания.

EBITDA в 2019 году выросла на 10% по сравнению с прошлым годом и составила 4,635 миллиарда рублей, обеспечив рентабельность по EBITDA на уровне 29%. "Существенный эффект на рост EBITDA оказало увеличение загрузки региональных госпиталей группы", — прокомментировали в компании.

Долг группы по состоянию на 31 декабря 2019 года увеличился на 25% по сравнению с аналогичным показателем на конец 2018 года и составил 7,098 миллиарда рублей. Чистый долг вырос на 20%, до 3,53 миллиарда рублей, что связано с эффектом первого применения стандарта МСФО 16 "Аренда" в размере 650 миллионов рублей. При этом соотношение чистый долг/EBITDA составило 0,8x.

Денежный поток от операционной деятельности компании в 2019 году увеличился на 22% и составил 4,946 миллиарда рублей. Чистый оборотный капитал остался отрицательным — 1,666 миллиарда рублей — и составил 10% от выручки, говорится в сообщении компании.

Сеть клиник "Мать и дитя" принадлежит МD Medical Group Investment (MDMG), зарегистрированной на Кипре в 2010 году. В группу входят 41 медицинское учреждение — шесть многопрофильных госпиталей и 35 амбулаторных клиник. Сеть работает в 25 российских регионах. Основной акционер группы — ее основатель Марк Курцер. С 2012 года акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок.