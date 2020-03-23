МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) компании "Аэрофлот" до негативного со стабильного, об этом говорится в релизе агентства.

Долгосрочный РДЭ компании был при этом сохранен на уровне "BB", краткосрочный — на отметке "B".

"Негативный прогноз отражает наши предположения вокруг влияния COVID-19 на деятельность "Аэрофлота". Мы ожидаем, что показатели кредитоспособности компании существенно ухудшатся в 2020 году, что согласуется с аналогичными или более ярко-выраженными ухудшениями у других авиакомпаний", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Fitch отмечает, что ограничения поездок и снижение доверия пассажиров в длительном периоде в сочетании с неспособностью компаний эффективно осуществлять меры по смягчению последствий могут привести к ухудшению рейтинга.

Агентство также отметило, что показатель пассажирооборота (revenue passenger kilometers, RPK) сократится на 100% в апреле-мае текущего года и на 80% в июне против предыдущего прогноза агентства.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались. В России, по последним данным, 438 заболевших.