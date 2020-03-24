МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен генеральным директором "Газпром-Медиа Холдинга", сообщили в пресс-службе компании. Мишустин освободил от должности руководителя Роскомнадзора Александра Жарова

"Совет директоров АО "Газпром-Медиа Холдинг" назначил Александра Жарова на должность генерального директора с 24 марта 2020 года сроком на три года. До этого Александр Жаров 8 лет возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций", — говорится в пресс-релизе.

Председатель совета директоров холдинга, предправления "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что традиционные медиа сейчас проходят этап стремительных изменений под влиянием новых технологий и усиливающейся конкуренции.

"Наша задача — укрепить лидирующие позиции холдинга в меняющихся условиях… Опыт Александра Александровича Жарова, полученный за годы надзора за сферой информационных технологий и коммуникаций, его цельный, широкий взгляд на российские медиа и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов, призваны успешно решить поставленные задачи", — цитирует Миллера пресс-служба.

Сам Жаров выразил благодарность акционерам и совету директоров "Газпром-медиа" за оказанное доверие.

"Газпром-медиа" с 2015 года возглавлял Дмитрий Чернышенко. 21 января 2020 года он был назначен на должность вице-премьера в правительстве Михаила Мишустина.