МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" до 30 апреля приостанавливает рейсы в Таиланд, Вьетнам, Турцию, ОАЭ, на Кубу, сообщается на сайте компании.

"Временно будут приостановлены полеты "Аэрофлота" в/из Москвы в… Дубай (ОАЭ) с 29 марта по 30 апреля 2020 года, Ханой (Вьетнам) с 31 марта по 30 апреля 2020 года, Хошимин (Вьетнам) с 1 по 30 апреля 2020 года, Пхукет (Таиланд) с 29 марта по 30 апреля 2020 года, Гавану (Куба) с 29 марта по 30 апреля 2020 года, Анталию (Турция) с 28 марта по 30 апреля 2020 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, "Аэрофлот" по 30 апреля сокращает количество рейсов в Нью-Йорк, Бангкок, на Мальдивы.