МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Порядка 57,8 тысячи российских организованных туристов остаются за рубежом, все они вернутся в Россию до 31 марта, говорится в сообщении Ростуризма.

"До 31 марта практически все организованные туристы вернутся на территорию Российской Федерации. Более половины из организованных туристов вернуться в Россию планово: по тем билетам, которые были у них на руках. Это произойдет в ближайшие несколько дней. Оставшиеся организованные туристы вернуться до конца месяца либо также планово, либо, если дата их вылета приходится на более поздний срок, туроператоры сейчас по возможности предлагают им более ранние варианты возвращения домой", — приводятся в сообщении слова руководителя Ростуризма Зарины Догузовой.

"В том, что касается самостоятельных туристов, которые сталкиваются с трудностями при возвращении домой, то мы совместно с Росавиацией и МИД России ищем пути разрешения таких проблемных ситуаций, как, например, в случае с Марокко и Филиппинами", — добавила она.

Уточняется, что с 17 по 23 марта количество российских организованных туристов, находящихся за рубежом по линии туроператоров, сократилось до 57,8 тысячи человек со 100 тысяч. Большинство организованных туристов возвращаются в Россию из стран Юго-Восточной Азии, стран Карибского бассейна и Турции.

Ранее Ростуризм на фоне распространения коронавируса рекомендовал россиянам временно воздержаться от поездок за пределы РФ до нормализации эпидемиологической обстановки.