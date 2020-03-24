МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Эталон", одного из крупнейших российских застройщиков жилья, предложил внеочередному собранию акционеров одобрить запуск программы обратного выкупа ГДР группы в объеме не более 10%, сообщается в материалах компании.

"Совет директоров группы "Эталон" предложил внеочередному общему собранию акционеров одобрить запуск компанией в общекорпоративных целях программы обратного выкупа ее глобальных депозитарных расписок (ГДР), каждая из которых соответствует одной акции", — говорится в материалах.

Максимальное количество ГДР, которое может быть приобретено и находиться во владении компании или от ее имени, не должно превышать 10% от выпущенного капитала. Период, в течение которого выкупленные ГДР могут находиться во владении компании, не может превышать двух лет.

На этой новости депозитарные расписки "Эталона" росли более чем на 6%, следует из данных торгов Московской биржи. К 11.19 мск депозитарные расписки ГК "Эталон" растут на 3,73% —до 106,14 рубля (уже подскакивали на 6,2% — до 108,64 рубля), при этом индекс Мосбиржи поднимается на 4,05%.

ГК "Эталон" (Etalon Group) работает на рынке Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Основной акционер девелопера — АФК "Система", выкупившая в 2019 году 25% компании у ее основателя Вячеслава Заренкова. В свою очередь "Эталон" приобрел 100% принадлежавшего АФК московского девелопера "Лидер-инвест". В свободном обращении находится 62% акций "Эталона". Они торгуются на Лондонской бирже.