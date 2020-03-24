МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. ООО "Нацбиопродукт", структура инвестиционной компании Marathon Group, приобрело еще 412 639 акций "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, говорится в сообщении "Магнита".

Сделки были совершены за период с 19 по 24 марта вне биржи, в каждом из четырех случаев — на основании договора купли-продажи акций. В частности, 19 марта "Нацбиопродукт" приобрел 72 тысячи акций по 2 714,12 рубля, 20 марта — 216 тысяч акций по 2 789,8 рубля, 23 марта — 69 300 акций по 2 874,92 рубля, 24 марта — 55 339 акций по 3 030,08 рубля.

Таким образом, стоимость сделки составила порядка 1,2 миллиарда рублей.

Уставный капитал ПАО "Магнит" составляет 1 миллион 19 тысяч 113 рублей 55 копеек и разделен на 101 миллион 911 тысяч 355 акций номиналом 1 копейка. Таким образом, "Нацбиопродукт" приобрела 0,4% акций ритейлера. По состоянию на 16.32 мск акции "Магнита" торгуются на Московской бирже по цене 3 043,5 рубля.

"Магнит" ранее сообщал, что "Нацбиопродукт" 14 февраля приобрел 539 993 акций (0,5% капитала) ритейлера. Тогда сумма сделки составила порядка 2 миллиардов рублей.

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец 2019 года находилось 20 725 магазинов. В марте 2018 года ВТБ приобрел 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций ритейлера инвесткомпании Marathon Group, снизив свою долю в "Магните" до 17,28%.