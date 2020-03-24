МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Мировые авиакомпании могут потерять 252 миллиарда долларов выручки от перевозки пассажиров в 2020 году из-за кризиса в связи с ситуацией вокруг коронавируса, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

"Авиаотрасль переживет тяжелейший кризис. За несколько недель наш предыдущий худший сценарий оказался лучше наших последних оценок", — приводятся в релизе слова гендиректора IATA Александра де Жуньяка (Alexandre de Juniac), который обратил внимание на важность государственной поддержки в этот период.

Обновление прогноза было проведено с учетом запретов на путешествия во многих странах и ожидаемого давления на мировую экономику. В своем предыдущем прогнозе от 5 марта IATA ожидала сокращения выручки авиакомпаний от пассажирских перевозок в текущем году от 63 до 113 миллиардов долларов.

Такие потери следуют из сценария, согласно которому строгие запреты на путешествия продлятся не менее трех месяцев, после чего ограничения будут сняты и ситуация будет постепенно восстанавливаться.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. В России, по последним данным, 495 заболевших. В качестве карантинных мер многие страны вводят ограничения на путешествия, что негативно сказывается на прогнозах для мировых авиакомпаний.