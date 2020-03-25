МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Холдинг РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России, имеющих альтернативу на данных маршрутах, или сокращает частоту курсирования, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах. Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Речь идет о поездах, у которых есть альтернатива на данном маршруте", — сообщили в РЖД.

Всего изменения затронут 31 поезд формирования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании). В частности, отменяется ряд поездов между Москвой и Санкт-Петербургом, "круговой поезд" 603/604 Москва Киевская – Москва Павелецкая и др., сокращается периодичность курсирования поездов Челябинск-Омск, Пенза-Ряжск, Самара-Казань и другие.

Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо полностью вернуть средства за билеты в отмененные поезда.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.