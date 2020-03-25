МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Непродовольственная розница и сети общественного питания предупредили правительство России о риске массовых банкротств и попросили поддержать их в связи с распространением коронавируса, говорится в коллективном письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Аналогичный документ направлен в Минпромторг. Письмо подписали такие крупные ритейлеры и сети кафе и ресторанов, как Baon, Inventive Retail Group, "Стокманн", "Леонардо", "Л'Этуаль", "Теремок", Ginza Project Moscow, Cofix и другие. Всего под документом поставили свои подписи 58 компаний. А уже после подачи обращения ещё более 30 компаний направили письменные запросы о готовности его поддержать, говорится в совместном пресс-релизе ритейлеров и рестораторов.

Компании отмечают, что столкнулись со значительным падением посещений своих магазинов, ресторанов и кафе, что сказалось на продажах – сопоставимая с прошлым годом выручка упала в среднем в два раза.

"Большая часть операторов розничной торговли непродовольственными товарами, а также кафе и рестораны, кинотеатры, детские развлекательные центры лишены законной возможности сокращения основных расходов, включая арендные и банковские платежи, налоги", — также говорится в письме. Многие находятся на грани закрытия, вследствие чего пострадает большое количество людей, занятых в отрасли. Только в сетях, подписавших письмо, работает более 150 тысяч человек, подчеркивается в документе.

"Для того чтобы указанные обстоятельства не приводили к закрытию операторов розничной торговли и, как следствие, к сокращению огромного количества рабочих мест, массовым банкротствам, последствия которых неминуемо и крайне негативно скажутся на социальной сфере и экономике России в целом, мы просим правительство РФ, Минпромторг принять более радикальный комплекс мер поддержки отраслей, наиболее уязвимых в текущей ситуации", — подчёркивается в письме.

Так, компании предлагают признать пандемию коронавируса обстоятельством непреодолимой силы, подтверждающим факт невозможности исполнения обязательств по сделкам, ввести временный мораторий на уплату налогов и социальных взносов и беспроцентный период по действующим кредитам, а также привязать арендные платежи к уплате процента от товарооборота и обязательств по эксплуатационным платежам.