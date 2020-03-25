МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries готов предоставить рабочие места тысячам россиян, которые пострадают из-за сокращений в связи с коронавирусом, говорится в сообщении компании.

“Wildberries приглашает на работу жителей страны, которые потеряли ее из-за вынужденного карантина на предприятиях. Компания открыла свыше 3,5 тысячи новых рабочих мест в 450 населенных пунктах страны. Соискателям предлагаются как постоянные, так и временные вакансии. Компания приглашает на работу в распределительные центры, пункты выдачи заказов, службу курьерской доставки и центральный офис”, — сказано в сообщении.

Для поиска работы во время кризиса Wildberries запустил сайт всемработавб.рф. Компания обещает трудоустройство в кратчайшие сроки. Интернет-магазин также призывает другие компании размещать здесь свои предложения о свободных рабочих местах.

“В этот непростой для страны момент мы призываем объединиться всех — работодателей, агентства по подбору персонала, специализированные сайты по трудоустройству, и присоединиться к нашей инициативе, протянув руку помощи россиянам", — рассказали в пресс-службе Wildberries.

Wildberries — крупнейший, по версии журнала Forbes, онлайн-ритейлер России, работает на рынке 15 лет. География присутствия компании охватывает шесть стран — Россию, Польшу, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению. Оборот Wildberries в 2019 году вырос почти в 1,9 раза и достиг 223,5 миллиарда рублей. В компании работают свыше 36 тысяч человек.