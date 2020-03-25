МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Состояние главы французской LVMH, владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy, Бернара Арно выросло на 11 миллиардов долларов за один день на фоне сильного роста фондовых рынков, пишет агентство Блумберг.

"Акции Christian Dior и LVMH подорожали, и его (Бернара Арно — ред.) состояние выросло на 11,3 миллиарда долларов за один день, это сильнейший рост, спровоцированный фондовой динамикой, за всю историю Bloomberg Billionaires Index", — пишет агентство.

Во вторник биржи США и Европы закрылись ростом на 8-11%. Бумаги Christian Dior во вторник подорожали на 20,5%, в среду их цена растет на 6,8%, а акции LVMH в Париже стали дороже на 8,9% во вторник, рост стоимости продолжается и в среду — уже на 1%.

Как отмечает агентство, состояние Арно в прошлом году показало самый сильных рост в индексе BBI, а в текущем оно опустилось на 35,2 миллиарда долларов из-за рисков вокруг пандемии коронавируса и опасений по росту мировой экономики. Состояние Арно составляет на данный момент 70 миллиардов долларов, ниже отметки в 100 миллиардов оно опустилось в феврале.

По данным индекса, состояние главы инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета за сутки выросло на 6,5 миллиарда долларов, до 70,2 миллиарда, а основатель и бенефициар холдинга Inditex (владеет брендом Zara) Амансио Ортега стал богаче на 5,9 миллиарда долларов, теперь его капитал составляет 53 миллиарда долларов. Вместе с этим суммарные потери 500 богатейших людей мира превышают один триллион долларов с начала года.

Французская LVMH является производителем предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другие. Штаб-квартира расположена в Париже.