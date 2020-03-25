МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российские торговые сети продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе, которую президент РФ Владимир Путин объявил выходной, сообщили РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ритейлеров).

Следующая неделя в РФ будет нерабочей с сохранением заработной платы, заявил в среду Владимир Путин в обращении к россиянам.

"Торговые сети, осуществляющие снабжение населения продуктами и товарами повседневного спроса, будут работать в своем обычном режиме, никаких изменений не предусматривается. В магазинах предприняты дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса", — сказали в АКОРТ.

Представитель X5 Retail Group (крупнейший российский ритейлер, управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") подтвердил, что магазины сетей, входящих в X5, будут работать на следующей неделе в обычном режиме.