МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Сбербанк запускает программу помощи пострадавшим от последствий пандемии коронавируса корпоративным клиентам из восьми отраслей, в рамках программы предоставит им отсрочку по кредитным платежам, сообщил крупнейший российский банк.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.

"Сбербанк разработал специальную программу по поддержке заемщиков, относящихся к отраслям, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса. Программа поддержки коснется восьми отраслей, из которых подотрасли: транспорт, гостиничная и торговая недвижимость, сфера услуг, производство строительных материалов, розничная и оптовая торговля товарами выборочного спроса, образование, спорт, деятельность учреждений культуры и искусства", — сказано в сообщении.

Отмечается, что программа предусматривает для ряда отраслей перенос платежей второго квартала 2020 года на срок до 1 октября 2020 года, а для клиентов гостиничной и торговой недвижимости, как наиболее сильно ощутивших последствия пандемии, — на срок до окончания действия кредитного договора.