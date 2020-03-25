МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило кредитный рейтинг эмитента ресторана быстрого питания McDonald's на уровне "ВВВ+" и ухудшило прогноз до негативного, говорится в релизе агентства.

"Мы подтверждаем кредитный рейтинг эмитента McDonald's на уровне "ВВВ+" и меняем прогноз на негативный со стабильного, чтобы отразить вероятность низкой кредитоспособности в течение длительного периода, если кризис COVID продлится дольше, чем мы ожидаем…", — объясняет рейтинговое действие агентство.

При этом S&P отмечает, что глобальный масштаб и сильное финансовое положение компании позволят ей выдержать кризис, связанный с пандемией коронавируса. Агентство полагает, что негативное влияние вспышки коронавируса уменьшится во втором квартале, но в течение всего года продажи могут падать.

S&P может ухудшить рейтинг McDonald's, если мы больше не будем ожидать, что компания примет меры для поддержания платежеспособности на должном уровне до 2021 года. В то же время, агентство отметило, что изменит прогноз на стабильный, если будет уверено в том, что компания восстановит кредитные показатели в 2021 году.

Компания McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве.