МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами, кроме рейсов для вывоза россиян, говорится в сообщении кабмина.

"Обеспечить прекращение с 00 ч. 00 мин. 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полётов, связанных с вывозом российских граждан на территорию Российской Федерации из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД России), а также полётов, осуществляемых по отдельным решениям правительства Российской Федерации", — указывается в сообщении.

Россия и ряд других стран на фоне пандемии коронавируса значительно ограничили авиасообщение. Авиакомпании были вынуждены отменить большое количество рейсов. Некоторые страны также закрыли границы. Теперь государства вынуждены эвакуировать своих граждан домой.

ДЕЙСТВИЯ МИДА

Правительство также поручило МИД не позднее 27 марта направить в заинтересованные ведомства и "Аэрофлот" списки россиян, планирующих вернуться в РФ из-за границы.

"МИД России… не позднее 27 марта 2020 года направить в Минтранс России, Роспотребнадзор, Минздрав России, МВД России, ПАО "Аэрофлот" сформированные по состоянию на 26 марта 2020 года списки граждан РФ, планирующих вернуться в РФ…", — говорится в тексте поручений.

Также кабмин поручил МИД до 30 марта 2020 года направить в вышеуказанные ведомства и "Аэрофлот" имеющуюся информацию о гражданах, находящихся в стране пребывания и желающих вернуться в РФ, для организации их вывоза на территорию России.

МИД РФ должен из средств загранучреждений помогать россиянам до возвращения на родину, Минфину поручено при необходимости выделить на это дополнительные средства.

"МИД России (С.В.Лаврову) обеспечить проведение мероприятий, связанных с оказанием содействия гражданам, находящимся на территории иностранных государств, до момента их возвращения в РФ за счет средств, полученных загранучреждениями МИД России от приносящей доход деятельности", — говорится в сообщении.

Добавляется, что Минфин России (ответственный глава ведомства Антон Силуанов) при возникновении потребности должен обеспечить выделение МИД России необходимых средств.

Срок выполнения данных решений — 30 марта.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.