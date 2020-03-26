МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Экс-управляющий директор по внешним связям и коммуникациям группы "Российский экспортный центр" и бывший первый заместитель главного редактора РИА Новости Максим Филимонов стал вице-президентом головной компании группы "Дело" Сергея Шишкарева "УК "Дело", следует из материалов группы.

"Максим Филимонов присоединился к группе компаний "Дело" в качестве вице-президента по GR и PR в марте 2020 года. В 2019-2020 годах занимал должность управляющего директора по внешним связям и коммуникациям группы "Российский экспортный центр"… В 2007-2014 годах работал в агентстве "РИА Новости" в должности заместителя и первого заместителя главного редактора, где, в частности, отвечал за производство новостного контента и реализацию ряда крупных проектов, в частности, проект национального хост-агентства и фото-пула Олимпийских игр в Сочи в 2014 году", — говорится в материалах.

Филимонов работал также главным редактором и заместителем генерального директора ТАСС, занимал различные должности в Reuters, "Ведомостях" и "Время МН". Максим Филимонов родился в 1974 году в Таллине, окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова, имеет степень Master of Business Administration программы Trium Global EMBA.

Группа сообщает, что также в марте к ней присоединился в качестве вице-президента по инвестициям и рынкам капитала выходец из глобального корпоративного и инвестиционно-банковского подразделения Bank of America Securities Андрей Ленвальский. Ранее он занимал различные должности в "Ренессанс Капитал" и "Тройке Диалог" (сейчас Sberbank CIB).

Ленвальский родился в 1984 году, окончил "Высшую школу экономики" по специальности "Международный бизнес". Лауреат премии HSE Alumni Awards 2017 в номинации "Корпоративный бизнес".

Группа компаний "Дело" — один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов РФ. В структуру группы входит стивидорный холдинг "ДелоПортс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и оператор контейнерных терминалов Global Ports. Группа владеет контрольным пакетом акций "Трансконтейнера".