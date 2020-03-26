МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Все кафе, рестораны и столовые в Москве приостановят работу с 28 марта по 5 апреля. Такой указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Исключение будет составлять только работа точек питания на изготовление заказов на вынос и для доставки.

"Временно приостановить… с 28 марта по 5 апреля работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов", — сообщается в указе.