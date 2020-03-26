МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Американская Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, приостановила программу обратного выкупа своих акций из-за негативного влияния коронавируса на ресторанный бизнес, сообщил генеральный директор компании Дэвид Гиббс (David Gibbs) в интервью телеканалу CNBC.

Гиббс отметил, что решение компании приостановить buy back на сумму 2 миллиарда долларов позволит лучше поддерживать сотрудников и франшизы во время пандемии COVID-19. Отмечается, что в настоящее время из-за коронавируса у Yum! Brands по всему миру закрыто около 7000 ресторанов.

CNBC также обращает внимание, что Yum! Brands начал выбирать средства по возобновляемому кредиту на 525 миллионов долларов. Кроме того, компания предоставила своим франшизам льготный период по выплатам, чтобы у них были средства, чтобы справится с последствиями COVID-19.

По словам Гиббса, сотрудникам закрытых ресторанов будет по-прежнему выплачиваться зарплата. "Мы знаем, что это правильно. Мы работаем с нашими франшизами, чтобы использовать аналогичный подход", — добавил он.

Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 45 тысяч ресторанов более чем в 140 странах и регионах. Международными брендами компании являются KFC, Pizza Hut и Taco Bell.