МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Аналитики Big Data компании X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") подсчитали, что россияне в марте на фоне новостей о коронавирусе и росте курсов валют запаслись продуктами почти на четыре месяца, говорится в исследовании X5.

Анализ сделан на основе финансовых и закупочных данных всех трех сетей, находящихся под управлением ритейлера, а также данных программ лояльности, которая включает более 40 миллиона клиентов и около 4,6 миллиарда чеков в год. В день сети Х5 посещает около 15 миллионов человек. Анализ потребительского поведения в марте проводился в сравнении с периодом ноябрь 2019 года — февраль 2020 года.

"Аналитики Big Data X5 Retail Group выяснили, что в период с 9 по 22 марта более 50% покупателей делали закупки впрок на ограниченный топовый ассортимент товаров длительного хранения в магазинах сетей компании. Среднестатистической российской семье этих продуктов хватит на 108 дней", — говорится в исследовании.

Ритейлер указывает, что в период активных покупок образовалась группа продуктов повышенного спроса, продажи которых в течение недели в разы превышали обычный уровень, например, мясных консервов — в 38 раз, замороженной продукции — почти в 30 раз, овощей — в 29 раз, круп — в 25,5 раза, сахара — в 24,6 раза, соли — в 19,7 раза.

В группе людей, которые сделали самые значительные запасы относительно своих предыдущих трат, оказались пенсионеры. "Такая картина наблюдается в большинстве регионов. Чаще всего они закупали консервы, крупы, макароны, растительное масло, соль и туалетную бумагу. Этих продуктов хватит одной семье в среднем на 126 дней", — отмечает X5.

По оценке компании, пик закупок был пройден 17 марта, и уже в среду, 18 марта, Х5 зафиксировала в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней по наиболее востребованным продуктам — крупам и консервам.

"Согласно модели, подготовленной аналитиками дирекции больших данных Х5, при сохранении текущего уровня покупательского интереса и отсутствия новых существенных факторов влияния, повышенные закупки будут наблюдаться еще несколько дней, после чего уровень спроса нормализуется. Уже сейчас количество потребителей, которые приходят пополнять свой "страховой запас", стремительно сокращается", — отмечается в сообщении.