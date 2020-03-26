МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Миноритарии "Трансконтейнера", среди которых, "Енисей Капитал" и ВТБ, предъявили в рамках оферты группы "Дело" 49,6% акций контейнерного оператора к выкупу, следует из сообщения группы "Дело".

"Двадцать пятого марта 2020 года завершился срок на принятие обязательного предложения (оферты) ООО "Дело-Центр" о приобретении всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Трансконтейнер". В рамках оферты миноритарные акционеры предъявили к выкупу 6 897 511 акций (49,641%). Цена приобретения одной акции составляет 8 679 рублей 52 копейки. Общая стоимость пакета 99,641% превысит 120 миллиардов рублей", — сообщила группа "Дело".

"Мы были готовы к любому решению акционеров ПАО "Трансконтейнер", чей опыт и компетенции мы оцениваем по достоинству. Вариант приобретения до 100% компании прорабатывался наравне с альтернативой. Консолидация 99,6% актива группой компаний "Дело" откроет дополнительные возможности для синергии транспортного-логистического бизнеса группы, включая портовые и железнодорожные контейнерные активы, которые мы будем развивать с нашими партнерами ГК "Росатом", — приводятся в сообщении слова президента группы "Дело" Сергея Шишкарева.

"В ближайшие дни будет избран новый совет директоров, в котором я планирую занять должность председателя. Стратегия развития компании будет дорабатываться после завершения формальных процедур по выкупу акций", — добавил он.

Группа уточняет, что, по закону, ООО "Дело-Центр" обязано в течение 17 дней произвести оплату акций в рамках обязательного предложения, после чего акции перейдут в собственность группы. Финансирование выкупа акций будет осуществляться за счет привлечения кредитной линии Сбербанка.