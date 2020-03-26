МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. "Яндекс.Такси" в течение ближайшего месяца выделит более 500 миллионов рублей на стимулирование спроса на поездки, упавшего из-за коронавируса, говорится в заявлении гендиректора компании Даниила Шулейко.

Как уточнили в компании, "Яндекс.Такси" будет выделять аналогичную сумму ежемесячно до выравнивания спроса.

"В течение ближайшего месяца "Яндекс.Такси" направит более 500 миллионов рублей на стимулирование спроса на такси. В частности, компания за свой счет предоставит скидки пользователям", — говорится в заявлении.

"Такие меры помогут, с одной стороны, сделать такси доступнее для тех, кто сегодня вынужден передвигаться по городу и стремится минимизировать риск заражения в транспорте, с другой — позволят перевозчикам увеличить заработок. Программа будет действовать по всей России", — уточняет глава компании.

Он отмечает, что структура поездок сильно изменилась. "Мы наблюдаем их значительное снижение в утренние и вечерние часы пик. Это характерно для большинства крупных городов и, полагаем, связано с переходом организаций на удаленную работу или свободный график. Из деловых районов, где сосредоточено большинство офисов и бизнес-центров, а также из аэропортов и вокзалов спрос сместился в спальные районы и зоны торговых центров", — говорится в заявлении.

При этом компания видит быстрый рост спроса на услугу доставки посылок на базе "Яндекс.Такси". "Мы полагаем, что такая услуга в самое ближайшее время станет одним из драйверов роста заказов такси в ближайшее время", — отмечает Шулейко.