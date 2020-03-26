МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Кризис в российской авиаотрасли, вызванный прекращением авиасообщения с другими странами, затянется на годы и затронет другие сектора экономики. Быстрого восстановления после снятия ограничений ждать не стоит, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Россия с 27 марта прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме вывозных рейсов. Другие страны на фоне пандемии коронавируса уже также ограничили авиасообщение, закрыв границы. В настоящее время остро стоит вопрос эвакуации свои граждан домой.

Правительство России 16 марта объявило о новых мерах поддержки экономики, в том числе налоговых льготах для авиа- и туротрасли.

ПОД УДАР ПОПАДУТ ВСЕ

Ограничение на авиасообщения продлят до тех пор, пока зарубежные страны и Россия не снимут карантин. Это произойдет, когда в странах, куда будут открыты рейсы, не выявят новых случаев заболевших.

"Если восстановление начнется хотя бы месяца через два, это будет неплохой сценарий", — считает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

С ним соглашается доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. "Сроки столь жестких вынужденных ограничений могут составить порядка двух месяцев в случае, если борьба с распространением вируса пойдет по "китайскому сценарию" — ведь именно этот сценарий купирования вируса показал свою эффективность, когда были закрыты не только внешние границы страны, но и внутренние перемещения", — добавляет он.

От вынужденного закрытия границ пострадают не только авиа- и туротрасли.

"От подобного рода ограничений также пострадают ритейл (продуктовый и непродуктовый), ресторанный бизнес (за исключением дистанционного питания — это направление, как раз, получит позитивный импульс) и другие близкие отрасли», — считает Чередниченко.

ПОТЕРИ СЛОЖНО ОЦЕНИТЬ

По обновленному прогнозу, убытки мировой индустрии составят более 250 млрд долларов по сравнению с результатам прошлого года, причем на европейский континент приходится почти половина от общей суммы.

"Не факт, что эти прогнозы не будут пересматриваться. Потери нашей авиаотрасли будут колоссальными и неподъемными без помощи государства. Уже было объявлено о снижении тарифов и налоговых сборов, но очевидно, что понадобится и прямая поддержка. Вопрос, будут ли на это силы у государства", — уверен Гусаров.

Чередниченко добавляет, что нынешние оценки убытков — это только "верхушка айсберга". Обозначенные потери возникали лишь при частичных ограничениях полетов в страны, которые столкнулись с наиболее тяжелой ситуацией при распространении пандемии. А сегодня речь уже идет о необходимости полного запрета не только внешних перелетов, но и внутри страны, то есть о временной блокировке практически всего пассажиропотока, а это, ориентируясь на показатели 2019 года, более 10 млн человек в месяц.

Кроме того, объемы потерь в деньгах сейчас посчитать достаточно сложно, так как авиакомпании вынуждены практически в режиме «нон-стоп» менять свою тарифную политику под меняющиеся обстоятельства, но однозначно, что эти цифры в разы превысят потери "первой волны" запретов, отмечает он.

"Все эти ограничения нанесут очень существенный урон экономике страны в целом, и речь может идти о нескольких сотнях миллиардов рублей в месяц. Более того, потери в сфере перевозок и туризма не смогут быть отыграны в будущий период, после преодоления витка пандемии. Но эти потери не идут ни в какое сравнение с риском возникновения "итальянского сценария", а потому они оправданы на 100%", — уверен эксперт.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАЙМЕТ ГОДЫ

"Такого кошмара не было за всю историю гражданской авиации, отрасль практически парализована. Закрыли целые терминалы и аэропорты. Восстановление от удара, который сейчас получит авиаотрасль, а именно те авиаперевозчики, кто вообще его переживет, продлится годы", — говорит Гусаров.

Возобновление авиасообщения не будет означать восстановление спроса: некоторые пассажиры будут еще какое-то время бояться летать за рубеж из-за риска заражения, а некоторые — испытывать финансовые затруднения из-за экономического спада.

"Авиаперевозки напрямую зависят от мировой экономики и платежеспособности населения. Две основных их составляющих — туризм и деловая активность. Для восстановления отрасли нужно, чтобы у людей была необходимость летать", — добавил он.​