МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar в ночь на 30 марта приостанавливает работу сервиса в Москве по требованию властей города для борьбы с распространением коронавируса, готов ввести аналогичные меры в других регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

"Следуя требованиям руководства Москвы, в ночь с воскресенья на понедельник мы приостановим работу сервиса в столице. По запросу региональных властей мы будем готовы применить эту меру и в других городах и областях", — сказали в пресс-службе BlaBlaCar.

Кроме того, в других регионах сервис ограничивает количество попутчиков одним человеком.

"Ранее на этой неделе мы ограничили число мест для бронирования до трех и призвали наших пользователей воздержаться от поездок и использования платформы. Однако мы решили принять более строгие ограничительные меры. В ночь с воскресенья на понедельник (29 марта) мы по всей стране ограничим число мест для бронирования до одного. Мы делаем это ради людей, которым даже в такой непростой ситуации необходимо совершать поездки (медицинских работников, сотрудников продолжающих работать предприятий, для тех, кто ухаживает за нуждающимися в помощи людьми)", — сказали в пресс-службе сервиса.

"Мы солидарны с правительством России в борьбе с распространением пандемии и мы принимаем необходимые меры с нашей стороны. Здоровье и безопасность людей — главный приоритет для BlaBlaCar", — заключили в компании.