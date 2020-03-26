МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Всемирный совет по путешествиям и туризму (World Travel & Tourism Council, WTTC) заявляет на своём сайте, что Россия в результате кризиса, связанного с пандемией коронавируса, может потерять до 1,1 миллиона рабочих мест в секторе туризма и путешествий, и такие возможные потери — вторые по величине в Европе.

Согласно подсчетам WTTC, из европейских стран наиболее затронута нынешним кризисом с коронавирусом туристическая отрасль Германии (под угрозой 1,6 миллиона рабочих мест уже сейчас), на втором месте – Россия, ей угрожает потеря 1,1 миллиона рабочих мест в секторе туризма и путешествий.

Кроме того, по 1 миллиону рабочих мест в сфере туризма уже скоро могут потерять Италия и Великобритания, не исключают в организации.

В документе также говорится, что мировые лидеры должны предпринять экстренные меры, чтобы спасти 75 миллионов рабочих мест сектора, которые уже сейчас находятся под непосредственной угрозой скорого сокращения. При этом в середине месяца WTTC заявлял, что в мире из-за глобальной пандемии под угрозой сокращения находится 50 миллионов рабочих мест в секторе путешествий и туризма.

"Следует помнить, что огромный ущерб отрасли при нынешней ситуации не затронет только лишь сектор туризма или его крупных игроков. Должен сработать "эффект домино", который приведет к масштабным потерям рабочих мест во всех сопредельных с туризмом секторах экономики, затронув как корпорации, так и самозанятое население", — также говорится в заявлении WTTC.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.