МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Шереметьево" с 1 апреля временно закрывает терминал D на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

"С учетом сокращения пассажиропотока и введения дополнительных ограничений в сфере международных авиационных перевозок с 00.00 01.04.2020 года терминал D будет временно закрыт на прилет и на вылет. Оставшиеся международные рейсы по прилету и по вылету из терминала D будут переведены в терминал F, внутренние – в терминал В", — сказали в пресс-службе.

"Шереметьево" на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса существенно сократил все непроизводственные расходы и оптимизировал график работы персонала.

"Для поддержания сбалансированной работы аэропорта руководство "Шереметьево" предприняло ряд управленческих решений: существенно сокращены все непроизводственные расходы; перераспределены производственные ресурсы и оптимизированы технологические процессы… оптимизированы графики работ персонала", — говорится в сообщении.