МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. McDonald's в России с 28 марта начнет переход на бесконтактную работу на вынос и доставку, залы с посадочными местами будут недоступны для посетителей, говорится в сообщении сети ресторанов.

"С 28 марта предприятия компании начнут переход на работу на вынос и доставку в Москве, Московской области и далее в других регионах в зависимости от рекомендаций регулирующих органов. Залы с посадочными местами будут недоступны для клиентов", — говорится в релизе.

Сеть указывает, что направит все усилия, чтобы данные изменения минимально отразились на сотрудниках. "Компания сохраняет все рабочие места, а также разрабатывает дополнительные меры поддержки для работников предприятий в России", — отмечается в сообщении.

Новые процессы предполагают передачу заказа клиенту без прямого контакта: сотрудник называет номер заказа и делает шаг назад, чтобы обеспечить рекомендованную безопасную дистанцию не менее одного метра. На стойке прилавка на расстоянии 40-50 сантиметров друг от друга размещается не более трех заказов одновременно. При этом посетителям рекомендуется воспользоваться безналичной и бесконтактной оплатой.

"В качестве альтернативы также доступно бесконтактное обслуживание на МакАвто и бесконтактная МакДоставка, гарантирующая трехуровневую степень защиты продукта. Для дополнительного обеспечения безопасности компания ввела новые процедуры осуществления доставки, в том числе бесконтактное взаимодействие работников и курьеров с соблюдением дистанции в один метр", — добавляет McDonald's.

Зоны выдачи заказов дезинфицируются после каждого выданного заказа, курьерам и работникам предприятия измеряют температуру, а данные о температуре курьера, осуществляющего заказ, фиксируются на специальном стикере, который размещается на пакете с продукцией.