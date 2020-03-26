МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Международная ассоциация аэропортов (МАА) просит власти Москвы и Московской области разрешить работу предприятий общественного питания в воздушных гаванях во время ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, сообщается в Telegram-канале ассоциации.

"С 28 марта по 5 апреля в Москве и Московской области приостанавливается работа кафе, ресторанов, баров и других предприятий общественного питания. Исключение – работа "на вынос" или доставка. Для аэропортов исключений не сделано", — говорится в сообщении.

"Это доставит пассажирам массу неудобств, ведь Москва, даже в нынешних условиях, остается крупнейшим стыковочным узлом при перелетах по России. Тысячи людей проводят по нескольку часов в пассажирских терминалах, не имея возможности получить питание иным способом, кроме как в общепите и ритейле. В случае задержек рейсов время, которое люди будут вынуждены проводить без еды, увеличится критически", — говорится там же.

"МАА просит власти Москвы и Московской области принять во внимание круглосуточный режим работы аэропортов и положение людей, которые по объективным причинам не смогут получить питание, и распространить действие исключений на предприятия общественного питания, расположенные в пассажирских терминалах", — отмечает МАА.