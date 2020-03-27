МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные рейтинги немецких автопроизводителей BMW и Daimler, а также ухудшило прогноз по рейтингу Volkswagen, говорится в сообщении агентства.

В частности, долгосрочный рейтинг BMW снижен до "A" с "A+", Daimler — до "BBB+" с "A-", прогноз по рейтингам негативный, а рейтинг Volkswagen подтвержден на уровне "BBB+", но прогноз по нему ухудшен до негативного со стабильного.

"Мы ожидаем, что в этом году все три компании столкнутся с резким снижением выручки и денежных потоков из-за слабого спроса, особенно в Европе, в свете пандемии COVID-19 и ограничений, введенных правительствами для снижения риска распространения вируса", — пишет агентство.

S&P напоминает, что 23 марта 2020 года пересмотрело свой прогноз по мировым продажам легковых автомобилей и теперь ожидает их снижения в 2020 году на 15%, до менее 80 миллионов штук с 90,3 миллиона единиц в 2019 году.

Согласно оценкам агентства, денежные средства, имеющиеся в распоряжении данных трех немецких автопроизводителей, должны позволить им покрыть расходы, связанные с приостановкой производства, по крайней мере на три месяца.

На минувшей неделе немецкий автопроизводитель BMW закрыл на месяц свои заводы в Европе и ЮАР, Volkswagen закрыл большинство заводов в Европе на 2-3 недели, а Daimler приостановил большую часть своего производства в Европе на две недели. Данные меры приняты в из-за пандемии коронавируса в мире.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончались.