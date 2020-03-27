МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельные соглашения на рынке гречневой крупы, если их факт будет доказан, виновным грозит уголовная ответственность, рассказал журналистам глава ведомства Игорь Артемьев. ФАС усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты

"Мы провели 11 внеплановых выездных проверок производителей гречневой крупы, и выявили там картельные соглашения. То есть все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались вести себя недобросовестно", — сказал он.

"Факт картельного соглашения, если нами оно будет доказано вместе с правоохранительными органами, влечет за собой уголовную ответственность сроком лишения свободы сроком до 6 лет", — добавил Артемьев.