МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Нерабочая неделя, которая продлится в России с 30 марта по 3 апреля, не коснется производителей социально значимых товаров — лекарств и медицинских изделий, следует из письма Минпромторга, направленного таким компаниям (имеется в распоряжении РИА Новости).

Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам 25 марта объявил, что следующая неделя (30 марта — 5 апреля) в стране будет нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

"Департамент обращает внимание руководителей предприятии? фармацевтической медицинской промышленности, что в соответствии с законодательством РФ и правом ЕАЭС лекарственные средства для медицинского применения и медицинские изделия относятся к социально значимой продукции, применяемой в медицинских целях, и необходимы для профилактики, диагностики, лечения заболевании? человека, в том числе в условиях распространения коронавируснои? инфекции SARS-CoV-2, поэтому ваши предприятия относятся к структурам жизнеобеспечения и необходимо обеспечить бесперебойное производство", — говорится в документе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончались. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1 036 случаев коронавирусной инфекции в 58 регионах.