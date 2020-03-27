МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. АК "Алроса" в 2019 году продала, безвозмездно передала, ликвидировала или обменяла 109 объектов балансовой стоимостью более 2,55 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Наиболее значительной сделкой прошедшего года стала продажа 100% акций АО "Санаторий "Голубая волна" на открытом аукционе по цене 1,21 миллиарда рублей. Отчуждение еще одного крупного актива – 100% ООО "Ленское предприятие тепловых и электрических сетей", продажа которого на открытом аукционе предполагалась в четвертом квартале 2019 года, было перенесено на 2020 год.

"В общей сложности за 2019 год было завершено отчуждение 109 непрофильных активов – на 21% больше плана. Сюда входят доли в уставных капиталах двух дочерних обществ, 55 объектов недвижимости, 46 объектов жилищного фонда, шесть объектов незавершенного строительства", – сказал заместитель гендиректора "Алросы" Константин Машинский, слова которого приведены в сообщении.

"Алроса" с 2013 года реализует программу отчуждения непрофильных активов, призванную повысить экономическую эффективность группы, улучшить качество управления и сфокусировать внимание менеджмента на основных видах деятельности.

Реестр подлежащих отчуждению активов утверждается наблюдательным советом "Алросы" ежегодно. Обновленная редакция реестра от конца декабря 2019 года включает 32 объекта учетной стоимостью более 20 миллионов рублей, среди которых – акции и доли в капиталах шести дочерних обществ и 26 объектов недвижимости.