МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Банк России решил облегчить кредитование еще ряда отраслей, пострадавших от коронавируса, в том числе общественное питание, деятельность в сфере искусства, образовательные услуги, следует из заявления регулятора.

"Банк России считает целесообразным распространить ряд мер, принятых ранее в целях поддержания кредитования организаций малого и среднего бизнеса, транспорта и туризма (включая гостиничный бизнес), на дополнительный перечень отраслей", — говорится в сообщении.

В их число входят: организация общественного питания; деятельность в области искусства, спорта и отдыха и организации развлечений; деятельность по организации конференций и выставок; образовательные услуги; деятельность по сдаче в аренду собственных или арендованных нежилых зданий и помещений (выставочные залы, торгово-развлекательные площади, непродовольственная розничная торговля); розничная торговля непродовольственными товарами; стоматологическая практика, указывает регулятор.

По кредитам организаций данных отраслей, реструктурированным в связи с пандемией, Банк России предоставляет кредитным организациям возможность до 30 сентября этого года не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика.

ЦБ также дает кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае если ухудшение финансового положения заемщика произошло после 1 марта и обусловлено распространением пандемии.