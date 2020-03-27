МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Сервис поиска попутчиков для совместного использования автомобиля BlaBlaCar временно приостанавливает работу в России в связи с распространением коронавируса, сообщили РИА Новости в компании.

"В связи с распространением пандемии COVID-19 в России и в мире, BlaBlaCar решила предпринять очередные упреждающие меры. В ночь с 29-го на 30-е марта компания приостановит работу платформы на территории всей России до дальнейшего уведомления", — сказали в пресс-службе сервиса.

Там отметили, что с самого начала распространения пандемии BlaBlaCar, которым пользуются более 25 миллионов россиян, находился на связи с государственными органами и информировал своих пользователей о необходимых мерах предосторожности.

"В связи с тем, что пока не удается взять ситуацию под полный контроль и правительство принимает все более жесткие меры по сдерживанию пандемии, BlaBlaCar предпринимает этот упреждающий шаг в борьбе с распространением коронавируса COVID-19", — отметили в компании.

"Сегодня не время для поездок. Безопасность пользователей — наш приоритет. Поэтому мы считаем, что приостановить работу сервиса — это правильный шаг с целью сдерживания распространения COVID-19. Я верю, что совсем скоро мы вновь позовем наших пользователей возродить сообщество путешественников, мы вновь захотим быть рядом друг с другом и жить своей прежней жизнью. Останьтесь дома, сохраните вашу жизнь", — заявил сооснователь и CEO BlaBlaCar Николас Брюссон, слова которого передала пресс-служба.