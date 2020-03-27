МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Чистая прибыль группы Новороссийский морской торговый порт (НМТП) по МСФО в 2019 году на фоне продажи Новороссийского зернового терминала (НЗТ) выросла в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом — до 943,3 миллиона долларов, следует из сообщения компании.

НМТП в конце апреля прошлого года закрыл сделку по продаже НЗТ подконтрольной банку ВТБ структуре "Деметра 1" за 547,8 миллиона долларов.

Выручка компании по МСФО при этом снизилась на 8,9% — до 866,4 миллиона долларов, EBITDA сократилась на 3,4% — до 646,5 миллиона долларов.

Группа НМТП — третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области. "Транснефть" в 2018 году консолидировала контрольный пакет акций НМТП, ей принадлежит 62% акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт".