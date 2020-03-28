АНКАРА, 28 мар — ПРАЙМ. Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines сократил до 14 число городов страны, в которые выполняются внутренние рейсы после того, как президент Турции Тайип Эрдоган объявил о полном прекращении международного пассажирского сообщения в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщил в пятницу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, количество выявленных зараженных коронавирусом в стране возросло за сутки более чем на 2000 — до 5698, число умерших — до 92. Эрдоган объявил о нового пакете мер по по борьбе с COVID-19. В частности, на междугородные поездки гражданам страны теперь необходимо получать разрешение у местных властей.

"С 0.01 воскресенья рейсы на внутренних линиях будут выполняться только в следующие города: Стамбул, Анкара, Самсун, Трабзон, Эрзурум, Ван, Диярбакыр, Малатья, Газиантеп, Кайсери, Конья, Адана, Анталья, Измир", — говорится в заявлении гендиректора Turkish Airlines Биляля Экши.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.