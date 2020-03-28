МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) объявила тендеры по выбору кредитной организации для открытия пятилетней возобновляемой кредитной линии на общую сумму 20 миллиардов рублей, следует из данных портала госзакупок.

Всего объявлено четыре тендера на 5 миллиардов рублей каждый. Срок кредитования – 60 месяцев, указано в документации.

Изначально предполагалось, что окончательным днем приема заявок будет 2 апреля, а итоги планировалось подвести не позднее 26 июня. Однако компания продлила сроки торгов. Заявки принимаются до 15 апреля, а подведение итогов должно состояться не позднее 30 июня.

МОЭСК — одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, работает на территории Москвы и Подмосковья. Контролирующий акционер — "Россети" с долей в 50,9% уставного капитала.